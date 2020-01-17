17 Ocak 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray yeni transferlerin lisanslarını çıkarttı!

Galatasaray'a 3 müjdeli haber!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 Giriş Tarihi: 17.01.2020

, devre arasında transfer döneminde kiraladığı oyuncular Saracchi ve Onyekuru'nun lisansları çıktı. Sarı-kırmızılılar ayrıca bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'nın da lisansını çıkarttı.

Devre arasında transfere hızlı giriş yapan , Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi ve Monaco'dan Onyekuru'yu kiralamış ve sol kanadını teminat altına almıştı. Ardından Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika'yı da kadrosuna kattığını duyuran sarı-kırmızılılar, yeni transferlerin lisanslarını çıkarttı.

Yeni transferler teknik direktör Fatih Terim'in şans vermesi halinde Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Denizlispor karşılaşmasında forma giyebilecek.

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