17 Ocak 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Galatasaray yeni transferlerin lisanslarını çıkarttı!
Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 Giriş Tarihi: 17.01.2020
Galatasaray, devre arasında transfer döneminde kiraladığı oyuncular Saracchi ve Onyekuru'nun lisansları çıktı. Sarı-kırmızılılar ayrıca bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'nın da lisansını çıkarttı.
Devre arasında transfere hızlı giriş yapan Galatasaray, Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi ve Monaco'dan Onyekuru'yu kiralamış ve sol kanadını teminat altına almıştı. Ardından Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika'yı da kadrosuna kattığını duyuran sarı-kırmızılılar, yeni transferlerin lisanslarını çıkarttı.
Yeni transferler teknik direktör Fatih Terim'in şans vermesi halinde Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Denizlispor karşılaşmasında forma giyebilecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...