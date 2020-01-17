Galatasaray yeni transferlerin lisanslarını çıkarttı!

Galatasaray, devre arasında transfer döneminde kiraladığı oyuncular Saracchi ve Onyekuru'nun lisansları çıktı. Sarı-kırmızılılar ayrıca bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'nın da lisansını çıkarttı.

Devre arasında transfere hızlı giriş yapan Galatasaray, Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi ve Monaco'dan Onyekuru'yu kiralamış ve sol kanadını teminat altına almıştı. Ardından Eskişehirspor ile sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika'yı da kadrosuna kattığını duyuran sarı-kırmızılılar, yeni transferlerin lisanslarını çıkarttı.

Yeni transferler teknik direktör Fatih Terim'in şans vermesi halinde Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Denizlispor karşılaşmasında forma giyebilecek.



