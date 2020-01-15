Galatasaray'da ilk hedef 5'te 5

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin ikinci yarısındaki ilk 5 maçtan 15 puan çıkararak zirve yarışında iddialı konuma gelmeyi hedefliyor..

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcularını şampiyonluk yarışına motive ediyor.



Süper Lig'in ilk yarısını lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde tamamlayan sarı kırmızılı ekip, öncelikle ikinci devrenin ilk 5 maçına odaklanmış durumda.

Ligin ikinci yarısına 5'te 5'le başlamaları halinde zirve yarışında avantaj yakalayacaklarına inanan Fatih Terim, futbolcularıyla yaptığı toplantılarda da bu konunun altını çiziyor. Terim, "ilk 5 maçımız çok önemli. Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine kadar kayıp istemiyorum'' sözleriyle oyuncularını ikinci yarıya hazırlıyor.

Galatasaray, zirvedeki takımların birbirleriyle oynayacağı ilk 5 haftada sırasıyla Denizlspor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar Fenerbahçe derbisinde kadar olan süreçte 3 maçı sahasında 2 mücadeleyi ise deplasmanda oynayacak.