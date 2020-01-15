Galatasaray'da ilk hedef 5'te 5
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcularını şampiyonluk yarışına motive ediyor.
Süper Lig'in ilk yarısını lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde tamamlayan sarı kırmızılı ekip, öncelikle ikinci devrenin ilk 5 maçına odaklanmış durumda.
Ligin ikinci yarısına 5'te 5'le başlamaları halinde zirve yarışında avantaj yakalayacaklarına inanan Fatih Terim, futbolcularıyla yaptığı toplantılarda da bu konunun altını çiziyor. Terim, "ilk 5 maçımız çok önemli. Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine kadar kayıp istemiyorum'' sözleriyle oyuncularını ikinci yarıya hazırlıyor.
Galatasaray, zirvedeki takımların birbirleriyle oynayacağı ilk 5 haftada sırasıyla Denizlspor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar Fenerbahçe derbisinde kadar olan süreçte 3 maçı sahasında 2 mücadeleyi ise deplasmanda oynayacak.
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