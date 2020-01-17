17 Ocak 2020, Cuma

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Galatasaray ile Beşiktaş transferde karşı karşıya! Brezilyalı genç yıldız...

Devre arası transfer döneminde Galatasaray hızlı bir başlangıç yaparak adından söz ettirmeyi başarmıştı. Beşiktaş ise 'harcama limiti'nden dolayı transferde ince eleyip sık dokuyor. İki takımın da bütçesine dikkat ettiği bu dönemde Brezilya basınından flaş bir isim gündeme geldi! Genç futbolcu için Süper Lig'in ezeli rakiplerinin karşı karşıya geldiğini aktaran site, transferin detaylarını da yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 17.01.2020 13:12
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Galatasaray ile Beşiktaş transferde karşı karşıya! Brezilyalı genç yıldız...

Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Beşiktaş, ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, kadrosuna Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'yı dahil ederken, Beşiktaş Guilherme transferinin kapısından döndü...

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Galatasaray ile Beşiktaş transferde karşı karşıya! Brezilyalı genç yıldız...

Sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yaptığı araştırmalarda yıldızlardan kaçınarak, takıma kolay adapte olabilecek ve şampiyonluk maratonundaki stresi kaldırabilecek isimlerle diyaloğa girmeyi tercih ediyor.

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Galatasaray ile Beşiktaş transferde karşı karşıya! Brezilyalı genç yıldız...

Beşiktaş ise, TFF'nin harcama limitine takılmadan ve ücret ödemeden yeni takviyelere imza attırmanın planlarını yapıyor... Siyah beyazlılar, son olarak Malatyasporlu Guilherme ile ilgilenmiş ancak transfer limitine takılmıştı.

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Galatasaray ile Beşiktaş transferde karşı karşıya! Brezilyalı genç yıldız...

Süper Lig'in 18. haftasında maçlara çıkacak her iki kulüp de henüz transfer hareketliliğini sonlandırmazken, konu ile ilgili Brezilya basınından flaş iddia ortaya atıldı! Buna göre Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer için gizli bir şekilde kıyasıya mücadele ettiği ortaya çıktı!

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Galatasaray ile Beşiktaş transferde karşı karşıya! Brezilyalı genç yıldız...

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ PAQUETA'NIN PEŞİNDE!

Torcedores.com'un haberine göre Galatasaray ve Beşiktaş, Milan'ın geçtiğimiz sezon Flamengo'dan yaklaşık 40 milyon euro gibi dev bir ücretle kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha Lucas Paqueta'nın peşine düştü!

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