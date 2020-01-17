Galatasaray ile Beşiktaş transferde karşı karşıya! Brezilyalı genç yıldız...

Süper Lig'in 18. haftasında maçlara çıkacak her iki kulüp de henüz transfer hareketliliğini sonlandırmazken, konu ile ilgili Brezilya basınından flaş iddia ortaya atıldı! Buna göre Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer için gizli bir şekilde kıyasıya mücadele ettiği ortaya çıktı!