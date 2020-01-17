17 Ocak 2020, Cuma
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Galatasaray ile Beşiktaş transferde karşı karşıya! Brezilyalı genç yıldız...
Devre arası transfer döneminde Galatasaray hızlı bir başlangıç yaparak adından söz ettirmeyi başarmıştı. Beşiktaş ise 'harcama limiti'nden dolayı transferde ince eleyip sık dokuyor. İki takımın da bütçesine dikkat ettiği bu dönemde Brezilya basınından flaş bir isim gündeme geldi! Genç futbolcu için Süper Lig'in ezeli rakiplerinin karşı karşıya geldiğini aktaran site, transferin detaylarını da yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 17.01.2020 13:12
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