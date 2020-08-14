14 Ağustos 2020, Cuma

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Arda Turan Galatasaray'a dönüşünü anlattı

Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, hayatındaki en büyük hatasının Fatih Terim'le yaşadığı sorun olduğunu belirtti.
14.08.2020
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