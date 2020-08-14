Ryan Donk 1 yıl daha Galatasaray'da

Hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, sözleşmesi sona eren Ryan Donk ile 1 yıllık anlaşma sağladıklarını resmen açıkladı.Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada Donk'a 2020-2021 sezonu için 515 bin 750 euro garanti ücret ödeneceği açıklandı. Hollandalı yıldız imzanın ardından "Gelecek sezon burada olacağım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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