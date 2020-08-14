Albert Riera: Fatih Terim'den öğreneceğim çok şey var

Galatasaray'ın yeni yardımcı antrenörü Albert Riera, teknik direktör Fatih Terim'den öğreneceği çok şey olduğunu söyledi. Riera, "Yeniden Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum" dedi.

ABONE OL