"Arda Galatasaray'a futbolu bırakmak için gelmek istiyor"

Ara transfer döneminde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Transfer Raporu programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Arda Turan gündemine dair konuşan Sarıdağ, "Arda futbol oynamak için değil, futbolu bırakmak için Galatasaray'a gelmek istiyor." ifadelerini kullandı.