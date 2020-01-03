03 Ocak 2020, Cuma

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"Arda Galatasaray'a futbolu bırakmak için gelmek istiyor"

Ara transfer döneminde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Transfer Raporu programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.
03.01.2020

Galatasaray'ın Arda Turan gündemine dair konuşan Sarıdağ, "Arda futbol oynamak için değil, futbolu bırakmak için Galatasaray'a gelmek istiyor." ifadelerini kullandı.

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