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Galatasaray için Diego Godin iddiası

Luyindama’nın boşluğunu tecrübeli bir isimle doldurmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin, İnter’den Diego Godin’i gündemine aldığı ifade edildi. Bu durum taraftarları oldukça mutlu etti.
03.01.2020

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesine flaş bir isim dahil oldu. Sezonu kapatan Luyindama'nın boşluğunu doldurmak isteyen sarı-kırmızılılar, Diego Godin ile birlikte anılıyor. İnter, Matteo Darmian'in transferini gerçekleştirebilmek adına Uruguaylı stoperi göndermeye hazırlanırken tecrübeli bir isim arayan Galatasaray'ın hemen devreye girdiği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in Godin'in İnter'te geleceğinin belirsizleşmesi üzerine Muslera ile görüştüğü ve planlarını öğrenmesini istediği öğrenildi.

GODIN'İN TECRÜBESİ YETER
İlk yarıda İnter'de 11 maçta forma şansı bulabilen Godin, Skriniar ve de Vrij'in arkasında kaldı. Hatta ligin 2. yarısı Bastoni'nin arkasında 4. stoper olacak gibi görünüyor. 5. stoper olarak da İtalyanların kadrosunda Ranocchia'da var. Darmian'ı da isteyen İnter'in maaştan kurtulmak için Godin'i gönderebileceği belirtiliyor. 33 yaşında olmasına karşın maliyeti ve tecrübesi nedeniyle Terim'in istediği oyuncu için Muslera üzerinden ilk girişimleri yapılırken şimdi olumlu yanıt bekleniyor. Bu durum taraftarları da coşturmaya yetti de arttı bile...

İKİ ADAY DAHA VAR
Galatasaray stoper takviyesi için İnter'den Diego Godin'i gündemine alırken Sampdoria forması giyen 27 yaşındaki stoper Kolombiyalı Jeison Murillo ile de temasların olduğu iddia edildi. Teknik heyetin ayrıca yerli stoper için de Roma kulübünde forma şansı bulamayan Mert Çetin'i düşündüğü belirtiliyor.

SAVUNMA DEĞİŞİYOR
Diego Godin'in alınması halinde G.Saray'ın defansı evrim geçirecek. Muslera'nın önünde Godin-Marcao ikilisi görev yapacak. Sağda yeniden lisans çıkartılacak Linnes, solda ise Leipzig'den kiralanan Saracchi görev yapacak.

BULUŞACAKLAR MI?
Muslera ve Saracchi'nin milli takımdan arkadaşı Diego Godin, Galatasaray'da yalnızlık çekmeyecek. Başarılı futbolcu, Atletico Madrid'de Falcao ve Galatasaray'a dönmesi gündemde olan Arda Turan ile de birlikte oynamıştı.

YEMİN EDERİM HEP HAYALİMDİ
Diego Godin'in Galatasaray ile anılması devre arasında flaş bir isim beklemeyen sarı-kırmızılı taraftarları tam anlamıyla coşturdu. İşte sosyal medyaya düşen o mesajlardan bazıları:

* Yaşlı bir isim alacaksan; Diego Godin, dünyada en verim alabileceğin isimler arasında ilk 10'a girer. Hem Muslera ile uyumu hem de savunmaya getireceği liderlikle çok doğru bir isim olacaktır. @gsarayruhu1905

* Keşke Godin'i alabilsek.. Bir Tomas Ujfalusi hikayesi daha yazmanın vakti geldi. Kral bu yaşta tek başına toparlar defansı... @drogbareyiz

* Diego Godin; ön liberoların arkasında duvar olur. Duran toplardan yarım sezonda en az 4-5 gole etki eder. @Tolgahannn1905

* Godin transferi keske olsa. 1. sınır, elit stoper. @hazar_buyuka

* Godin'i getir şampiyon yapar o derece. @gokhanecegs

* Yemin ederim Godin benim hep hayalimde vardı. @Yahyakazan7

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