04 Ocak 2020, Cumartesi
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Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın gündemlerinde olmadığını açıkladı.
04.01.2020
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