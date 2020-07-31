31 Temmuz 2020, Cuma

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Falcao Galatasaray'da kalıyor

Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun, sarı-kırmızılılarda bir yıl daha kalmak istediği öğrenildi.
31.07.2020
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