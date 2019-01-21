23 Ocak 2019, Çarşamba

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Alan Carvalho Aslan oluyor

Galatasaray, Alan Carvalho transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı golcünün kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
21.01.2019

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