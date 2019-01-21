23 Ocak 2019, Çarşamba
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Onyekuru'nun yükselişi
Galatasaray'da son dönemdeki performasıyla dikkat çeken Henry Onyekuru, bu yaz milli takımla Afrika Kupası mücadele etmeyi, gelecek sezon da Everton'a dönmeyi hedefliyor...
21.01.2019
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