31 Temmuz 2019, Çarşamba

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Falcao adım adım Galatasaray'a

Sarı kırmızılı ekibin uzun süredir peşinde olduğu Radamel Falcao'nun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni forvetini bulan Monaco, Falcao'yu serbest bırakacak...
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