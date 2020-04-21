Abdurrahim Albayrak'ın sözleri tartışılıyor

Galatasaray'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan ve hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu olarak sağlığına kavuşan Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı kulüpteki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Aslan'da Albayrak'ın sözlerinin ardından büyük bir kriz yaşandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...