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Abdurrahim Albayrak'ın sözleri tartışılıyor

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubelerle ilgili yaptığı açıklamaların, yönetimde rahatsızlık yarattığı belirtildi.
21.04.2020
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