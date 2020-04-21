21 Nisan 2020, Salı

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Galatasaray'da büyük kriz! Abdurrahim Albayrak...

Galatasaray'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan ve hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu olarak sağlığına kavuşan Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı kulüpteki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Aslan'da Albayrak'ın sözlerinin ardından büyük bir kriz yaşandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.04.2020 13:14 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 14:55
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Galatasaray'da büyük kriz! Abdurrahim Albayrak...

Corona virüsü salgının Türkiye'yi vurmasının ardından Covid-19'dan en çok etkilenen kulüpler arasında yer alan Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Mahmut Recevik ve Fatih Terim'in corona virüsü testleri pozitif çıkmıştı.

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Galatasaray'da büyük kriz! Abdurrahim Albayrak...

Corona virüsüne yakalanan 4 ismin de hastanede gördükleri tedavinin ardından taburcu olmaları ve sağlıklarına kavuşmalarının ardından Albayrak, amatör şubelerin kapatılmasından sponsorlara kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

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Galatasaray'da büyük kriz! Abdurrahim Albayrak...

Galatasaray İkinci Başkanı, yaptığı açıklamada "Amatörleri belli bir süre kapatmamız lazım. Buna taraftarlar da razı olmalı. Bunları yapamazsak kapıya kilit vururuz. Bütün sponsorlar anlaşma iptali için yazı gönderdi. Zaten uzun sürede taraftarlar tribünde olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

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Galatasaray'da büyük kriz! Abdurrahim Albayrak...

AMATÖR ŞUBELERİN KAPATILMASI GÜNDEME GELMEDİ

Konuyla ilgili ortaya çarpıcı bilgiler çıktı. Buna göre Albayrak'ın spontane olarak böyle bir çıkışta bulunduğu ve yönetimde amatör şubelerin kapanması konusunun gündeme dahi gelmediği öğrenildi.

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Galatasaray'da büyük kriz! Abdurrahim Albayrak...

CENGİZ AÇIKLAMALARDAN RAHATSIZ OLDU

Üstelik başkan Mustafa Cengiz'in de Albayrak'ın açıklamasından rahatsız olduğu ve bu konuda ilerleyen günlerde bir düzeltme olacağı ifade edildi.

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