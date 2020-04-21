Galatasaray'da büyük kriz! Abdurrahim Albayrak...

Galatasaray İkinci Başkanı, yaptığı açıklamada "Amatörleri belli bir süre kapatmamız lazım. Buna taraftarlar da razı olmalı. Bunları yapamazsak kapıya kilit vururuz. Bütün sponsorlar anlaşma iptali için yazı gönderdi. Zaten uzun sürede taraftarlar tribünde olmaz" ifadelerini kullanmıştı.