Savaş Çorlu: Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları yönetimde rahatsızlık yarattı

A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Galatasaray muhabiri Savaş Çorlu, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları Gün Ortası programında değerlendirdi. Çorlu, "Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarını çok duygusal buldum. Yapmış olduğu açıklamada baştan sona kötü bir senaryo vardı. Yönetim içerisinde de büyük rahatsızlık yarattı." ifadelerini kullandı.

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