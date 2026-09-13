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G.Saray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Mustafa Çulcu açıkladı!
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G.Saray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Mustafa Çulcu açıkladı!

A Spor Yorumcusu Mustafa Çulcu, Galatasaray-Kocaelispor maçında Deniz Gül'ün kaydettiği ve iptal edilen golü yorumladı. Çulcu, verilen kararın doğru olduğunu açıkladı.

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