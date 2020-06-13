Abdurrahim Albayrak: Mustafa Cengiz'in durumu iyi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile oynanacak maç öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu. Albayrak, başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili, "Başkanın durumu iyi, bugün benim doğumgünüm bana pasta hazırlatmış. Beraber pasta kestik" ifadelerini kullandı.

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