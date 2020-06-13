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Galatasaray Trabzon'a uçtu

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a uçtu. Sarı-kırmızılılar, Trabzon'dan Rize'ye karayoluyla geçecek. Cimbom'daki son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı.
13.06.2020
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