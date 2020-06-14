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Erman Toroğlu: Galatasaray Rizespor'u geçemezse şampiyon olamaz

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, "Galatasaray, Rizespor maçını geçemezse şampiyon olamaz." dedi.
14.06.2020
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