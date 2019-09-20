20 Eylül 2019, Cuma
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Zekeriya Alp: Kural hatası yok
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi. Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere hakem yorumcusu Deniz Çoban'a konuşan Alp, Alanyaspor - Fenerbahçe müsabakasında görev yapan Halis Özkahya'yı savundu.
20.09.2019
Açıklama yapmasının garip bir durum olmadığını belirten Zekeriya Alp, "Ben Merkez Hakem Kurulu başkanıyım. Bir konuda fikir söylememde ne sakınca var? Ayrıca ben konuştuğumda kural hatası olayı henüz bu kadar alevlenmemiş, ilgili kulüp de açıklama yapmamıştı. Arkadaşlarımızla birlikte Alanya-Fenerbahçe maçından sonra oturduk, tartıştık ve kural hatası olmadığına karar verdik. Bizim değerlendirmemiz böyle oldu. Hatta başarılı bir yönetim gösterdiğini düşünüyoruz ve sözlerimin de arkasındayım." dedi.
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