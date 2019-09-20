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Fenerbahçe'den Alanyaspor maçına itiraz

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yaptığını açıkladı.
20.09.2019

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçıyla ilgili resmi itiraz dilekçesini Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiğini kamuoyuyla paylaştı.

Sarı lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın 16 eylül 2019 tarihinde Aytemiz Alanyaspor ile oynadığımız maçın, ilk yarısının sonunda ve ikinci yarısının başında müsabaka sonucuna etki eden kural hataları yapıldığı tespiti ile Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştur. Kulübümüz, ilgili başvuruda müsabakanın 45+2. dakikadan itibaren yeniden oynatılmasını talep etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin gerekçeli itirazında 45+ ikinci dakikadaki taç atışı ve maçın ikinci yarısının 47. dakikasında yenilen golden önceki kale vuruşu sırasında ihlal olduğu belirtildi.

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