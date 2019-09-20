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Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin ​Kurulu'na sevk edildi.
20.09.2019

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Yıldırım Koç'un 18 Eylül 2019 tarihinde medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada, "Nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabilir? Hem futbolculuk hem de antrenörlük hayatında bu kadar ceza alabiliyor. Bununla ilgili konuşacağımıza 19.05'e takılıp duruyoruz." demişti.

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