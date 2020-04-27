Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması

Turkuvaz Dijital Yayınlar Spor Servisi'ni konuğu, TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural oldu. Türk futbolunun efsane ismi, fotomac.com.tr Instagram sayfasında canlı yayında açıklamalarda bulunurken, birbirinden önemli konulara da değindi. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe soruları için, "Şu anda konuşmak doğru olmaz" derken, "67 yaşındayım ve Türk futbolu benden istifade edemedi" ifadelerini kullandı.

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