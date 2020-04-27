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Edin Visca Fenerbahçe'yi istiyor

Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak istediği edın vısca için kolları sıvadı. Boşnak futbolcu da sarı-lacivertli formayı giymek için kulübünden kolaylık istiyor...
27.04.2020
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Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için harekete geçen Fenerbahçe, Edin Visca'dan vazgeçmiyor.

Sarı-lacivertli ekibin uzun süredir takıma kazandırmayı hedeflediği Visca için kararlı olduğu öğrenildi.

Boşnak futbolcunun da Fenerbahçe'ye transferi için kulübünden kolaylık istediği belirtildi. Visca'nın "daha önce de görüşüm ortadaydı ama şartlar oluşmadığı için somut bir gelişme olmamıştı. O formayı giymek istiyorum. Başakşehir'in gönlümdeki yeri ayrı. Burada önemli başarılar yaşadım ve kendimi Başakşehir formasıyla kanıtladım. Ancak artık yeni bir serüvene başlamak istiyorum." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Başakşehir formasıyla 9. sezonuna giren Visca bu süreçte 339 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 95 kez fileleri havalandıran Boşnak oyuncu 97 asist yaptı.

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