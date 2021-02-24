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Volkan Demir'den Fenerbahçe yorumu! "Mesut Özil hiç hazır değil"

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Volkan Demir, Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Demir, "Mesut Özil fiziksel olarak hiç hazır değil, son iki karşılaşmada çok fazla süre aldı." ifadelerinde bulundu. (FB spor haberleri)
24.02.2021
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