Volkan Demir'den Fenerbahçe yorumu! "Mesut Özil hiç hazır değil"

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Volkan Demir, Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Demir, "Mesut Özil fiziksel olarak hiç hazır değil, son iki karşılaşmada çok fazla süre aldı." ifadelerinde bulundu. (FB spor haberleri)

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