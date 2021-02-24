Ozan Zeybek'ten flaş açıklama: Fenerbahçe'de futbolculardan birisi Emre Belözoğlu'na, 'Erol Bulut'un sistemi yok' dedi

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Zeybek, "Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu oyuncularla çok ciddi toplantı yaptı. Futbolculardan birisi kalıp 'Hocanın sistemi yok' dedi. Birisi kalktı 'Hocayla iletişimimiz yok' diye tepkide bulundu. dedi. (FB spor haberleri)

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