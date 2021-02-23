Levent Tüzemen: Erol Bulut oyunculara hükmedemiyor

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, 90'A programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Tüzemen, "Fenerbahçe'de tüm frikikleri Mesut Özil atar. Mesut Özil 'topu ver kullanacağım' demiyorsa bu onun kibarlığı. Erol Bulut'un yaşadığı sıkıntı bu, oyunculara hükmedemiyor." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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