10 Mart 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Volkan Demir: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü yüzde 90 ihtimalle Erol Bulut
Teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, yeni teknik direktör arayışları tam gaz devam ediyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Volkan Demir, "Fenerbahçe'nin yeni hocasının yüzde 90 ihtimalle Erol Bulut olacak" açıklamasını yaptı.
10.03.2020
Volkan Demir'in açıklamalarının satır başları şöyle:
"1 Haziran itibarıyla Fenerbahçe'nin teknik direktörü duyduklarım beni yanıltmıyorsa yüzde 90-95 ihtimalle Erol Bulut olacak. Bu belki şimdiden iddialı bir açıklama gelebilir, aşağı yukarı herkesin fikri bu."
"Zeki Hoca sadece Konyaspor maçına çıkabilecek, pro lisansı yok a lisansı var. Maksimum 2 maça çıkabiliyor, üçüncü maç yani Konyaspor sonrasındaki maçta Zeki Hoca olmayacak. Çünkü onun lisansı oraya kadar."
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Volkan Demir F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı!
- Sabah Sporu - 09/03/2020
- Evren Turhan: Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse şampiyon olur
- Emre Bol: Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye geleceğini düşünmüyorum
- Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı
- İşte Arda Turan'ın halı sahada attığı müthiş gol!
- Trabzonspor'dan kural hatası başvurusu
- Sabah Sporu - 09/03/2020
- Emre Bol: Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye geleceğini düşünmüyorum
if (Model.VideoList[0].NameForUrl.ToLower() == "anasayfa") { daha fazla video göster } else { daha fazla video göster }
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...