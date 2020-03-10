Turgay Demir: Fenerbahçe'nin yapacağı şey yerli teknik direktör almak

Fenerbahçe'de kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılmış ve yeni teknik direktör arayışlarına başlanmıştı. Konuyla ilgili A Spor yorumcusu Turgay Demir, değerlendirmelerde bulundu ve "Fenerbahçe'nin yapacağı şey ya yerli ya da yerli statüsünde bir yabancı teknik direktör almak" ifadelerini kullandı.

Turgay Demir konuşmasına şöyle devam etti:

"Fenerbahçe'nin yapacağı şey ya yerli ya da yerli statüsünde bir yabancı teknik direktör almak. Ligi tanımak çok önemli aksi halde bugün gelen bir teknik adamın sezon sonuna kadar takımda kim nedir anlaması bile mümkün değil."