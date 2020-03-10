10 Mart 2020, Salı
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Fenerbahçe'de kritik dönem
Son haftalarda düşüşe geçen Fenerbahçe'de, yönetimin kısa süre içerisinde sorunlara çözüm bulması gerekiyor. Sarı-lacivertlilerde yeni teknik adam ve UEFA lisansı sorunları çözüm bekliyor.
10.03.2020
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