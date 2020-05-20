Volkan Demir: Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş'a teklifi daha iyi

Fenerbahçe, Vedat Muriç'in bonservisini 30 milyon Euro olarak belirledi. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Volkan Demir aktardı. Demir, "Fenerbahçe'nin hem Vedat'ın boşluğunu doldurabilecek hem de diğer eksikliklerini giderebilecek bütçeye ihtiyacı var. Yapılan hesaplamalara göre de Fenerbahçe'nin 30 milyon Euro gibi bonservis geliri elde etmesi gerekiyor" ifadelerini kullanırken Mert Hakan Yandaş transferine de değindi. "Oyuncunun Galatasaray'la sözlü bir anlaşması var" diyen Demir, "Fakat Fenerbahçeli temsilcilerin Mert Hakan'a yaklaşık 1 milyon Euro daha iyi bir teklif yaptığını duydum" dedi.

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