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Fenerbahçe Vedat Muriç'in bonservisini belirledi

Fenerbahçe Avrupa devlerinin istediği Vedat Muriç için pazarlıkları 30 milyon Euro'dan başlatacak.
20.05.2020
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