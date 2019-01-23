23 Ocak 2019, Çarşamba

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Victor Moses Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe, Chelsea'den Victor Moses'i kiralamak için kulübü ile anlaşma sağladı. A Spor muhabiri Göktuğhan Argın gelişmeleri aktardı.
23.01.2019

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