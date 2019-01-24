24 Ocak 2019, Perşembe

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Serdar Aziz'in menajerinden flaş açıklama

Galatasaray'da kadro dışı kalan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Canatar, "Galatasaray'a, Fenerbahçe ile anlaşmak istediğimizi belirttik. Yarın Galatasaray ile sözleşmeyi feshederiz diye düşünüyorum. Yıllardır menajerlik yapıyorum, bu kadar gereksiz gündem olan bir transfer süreci yaşamadım. Yönetimden duyduğum tek bir konu var: 'Fenerbahçe ile anlaşabilirsiniz.' dedi
24.01.2019

Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar'ın sözleri şöyle:

"Süreci anlatayım. Bu hafta başı itibariyle yönetimle irtibatımız devam etti. Galatasaray başkan yardımcısı Yusuf Günay'la görüştük. Önce ben görüştüm, Serdar da görüştü. Teşekkür ettiler. Bu süreçte güzel duruş sergiledi diye. Ayrılmanı istemiyorduk dediler. Bugüne kadar geldik. Bu süreci artık gündemden kaldıralım dedim. Sorunlu bir gündem oldu.

Bana sordular. Bütün görüşmelerimizi yaptık. Kulüpleri açıkladık. Biz Fenerbahçe ile anlaşmak istiyoruz dedim. Rakip takımlar... Ondan dolayı farklı tercihlerimiz olup olmayacağını sordular. Biz Fenerbahçe'yle anlaştığımız söyledik. Serdar da yanımdaydı. Bir değerlendirme yapalım dediler. Yusuf Bey bizi kulübe davet etti. Kulübün avukatı ve bir yönetici, hesaplar çıktı. Borç, alacak... Orada değerlendirildi. En son Fenerbahçe'yle görüşüp anlaşabileceğimiz konusunda izin verdiler. Serdar'a izin verdiler.

Semih Özsoy ve Abdurrahim Albayrak'ın teyidiyle görüştük. İzin olmadan görüşemeyiz zaten. Fenerbahçe kulübüyle de anlaştık. Yusuf Bey'i aradım. Hayırlısı olsun, yarın 11'de sözleşmeyi feshederiz dediler. Bugün yönetim kurulu üyeleri geleceği söylendi. Kulübe gittik, herhangi bir problem olmadığını söylediler. 4'te yönetim toplantısı olacağını söylediler. Fenerbahçe'yi arayarak bu işin yarına kalacağını söyledik. Şu anda da ben evime doğru geçiyorum. Noterde imza atacağımız için ve Fenerbahçe'nin akşam maçı olacağı için yarın sabah feshederiz diye düşünüyorum. Serdar'ın sözleşmesi olduğu kulüp Galatasaray. İletişim olarak mutabık kaldığımız konularda KAP sorumluluğu var. O detayları kulüp açıklar.

Bugün Abdurrahim Albayrak aradı. Çok nazikçe ben üzülüyorum ama bu sürecin bitmesi lazım dedi. Bize Galatasaray izin verdi, görüşebilirsiniz, anlaşabilirsiniz dediler.

Serdar'ın alacakları var, birikmiş alacakları var. Biz bunlarla ilgili tebligat yollamadık. Bir yere başvurmadık. Bizim başka kulüple anlaşmamız istendi. Biz daha ne yapabiliriz bu aşamada?"

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