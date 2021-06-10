Fenerbahçe için flaş teknik direktör sözleri! "O hocalar burada başarısız oluyor"

25-26 Haziran'da seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de bir diğer gündem ise yeni teknik direktörün kim olacağı... Son günlerde birçok isimle ilgilendiği iddia edilen sarı-lacivertliler için A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Alpaslan, "İsimlerden ziyade burada neler yapacakları önemli. İsmi geçen önemli hocalar o takımlarda istediği oyuncuları alabiliyorlar ama burada o hocaların başarı yüzdesi düşük oluyor" şeklinde konuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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