"Vedat Muriç için 100 milyon Euro'ya masaya oturacaklar"

A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Takım Oyunu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bilgiç, "Vedat Muriç değerli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin, Vedat Muriç'i 30-40 milyon Euro'ya vermez, vereceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin Muriqi için pazarlıklarda talep edeceği rakam 30-40 milyon euro filan değil. Bale gibi 90-100 milyon euro gibi bir rakamla masaya oturacaklar" ifadelerini kullandı.