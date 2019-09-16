16 Eylül 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Flaş sözler: Altay'ın üstüne gitmeyin!
A Spor yorumcusu Emre Bol, Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
16.09.2019
Altay'la ilgili konuşan Bol, "Fenerbahçe bugün kendi kendini yendi. Bireysel hata ve 3 gol. Altay'ı bir kenara bıraktım, onu bu sezon eleştirmeyeceğim. Taraftarlardan da rica ediyorum. Altay'ın üstüne çok falza gitmemek lazım. Genç bir kaleci, Fenerbahçe forması ağırdır. Kaleciler yalnız adamlardır." ifadelerini kullandı.
EN ÇOK İZLENENLER
- Galatasaray'ın zorlu fikstürü
- Reha Kapsal: Trabzonspor'un gol yeme sıkıntısı var
- Basketbolda İspanya şampiyon oldu
- Belhanda için özel maske
- Galatasaray alternatif formasını tanıttı
- Beşiktaş kötü başladı
- Belhanda için özel maske
- Paralimpik Yüzme Milli Takımı İstanbul'a döndü
- Aslan Devler Ligi'nde 16. kez gruplarda
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"