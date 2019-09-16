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Flaş sözler: Altay'ın üstüne gitmeyin!

A Spor yorumcusu Emre Bol, Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
16.09.2019

Altay'la ilgili konuşan Bol, "Fenerbahçe bugün kendi kendini yendi. Bireysel hata ve 3 gol. Altay'ı bir kenara bıraktım, onu bu sezon eleştirmeyeceğim. Taraftarlardan da rica ediyorum. Altay'ın üstüne çok falza gitmemek lazım. Genç bir kaleci, Fenerbahçe forması ağırdır. Kaleciler yalnız adamlardır." ifadelerini kullandı.

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