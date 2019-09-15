Dirar, Fenerbahçe için milli takıma gitmedi

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, sarı-lacivertlilerin maçları nedeniyle milli takıma gitmeyecek.

Fenerbahçeli Nabil Dirar, ülkesi Fas'ın Cezayirle oynayacağı Afrika Uluslar Şampiyonası maçına Fifa takvimi dışında olması sebebiyle katılmayacak. Kupadaki 1.tur ilk maçında 20 Eylül'de Cezayirle karşı karşıya gelecek Fas'ta, Dirar milli takımdan affını isteyerek Fenerbahçe'nin kadrosunda kalmaya devam etti. Tecrübeli futbolcunun, "Fenerbahçe ile çok kritik maçlarımız var. Şuan sol bekimiz sakat ve ben bu bölgede oynuyorum. Eğer ben de olmazsam takım büyük sıkıntı yaşar." izin istediği öğrenildi.

Sarı-lacivertliler 21 Eylül'de Ankaragücü, 28 Eylül'de ise Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor maçı öncesi Fas milli tkaımdan yeni döndüğü için sadece yenileme çalışması yapan Dirar, milli tkaıma gitmesi halinde Ankaragücü maçında formya giyemyecek. Mevkisi dışında sol bekte gösterdiği performansla takdir toplayan Faslı oyuncu, sezonun açılış maçında Gazişehir Gaziantep'i boş geçmezken Medipol Başakşehir maçının son dakikasında attığı golle takımına çok önemli bir galibiyet kazandırmıştı.