Fenerbahçe'den görülmemiş transfer duyurusu!

Fenerbahçe, yeni transferi Vedat Muriç için görülmemiş bir transfer duyurusu hazırladı. Galatasaray'ın da transferi için uzun süre çaba harcadığı Vedat Muriç, Fenerbahçe'ye transferinin ardından kameraların karşısına geçti. Kulüp televizyonunda kendi transferini spiker olarak kendi sunan Vedat, ardından transferle ilgili duygularını dile getirdi.

Fenerbahçe Kulübü, Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç'i 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.



Sarı lacivertli kulüp, 1994 doğumlu Kosovalı forvet için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Törende kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Damien Comolli hazır bulundu. Muriç, yeni takımında 94 numaralı formayı giyecek.



Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Vedat Muriqi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 1994 doğumlu Kosovalı forvet Vedat Muriqi'nin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu. Önümüzdeki 4 yıl boyunca formamızı gurula taşıyacak olan Vedat Muriqi'ye Tükiye'nin en büyük ailesine hoş geldin diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.

KENDİ TRANSFER HABERİNİ SUNDU

Galatasaray'ın da transferi için uzun süre çaba harcadığı Vedat Muriç, Fenerbahçe'ye transferinin ardından kameraların karşısına geçti.

Kulüp televizyonunda kendi transferini spiker olarak kendi sunan Vedat, ardından transferle ilgili duygularını dile getirdi.

Hayalini kurduğu formayı giydiğini dile getiren Vedat Muriç, "Türkiye'nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum, onurluyum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum çubukluya kavuştuğum için mutluyum. İyi ki buraya geldim. Taraftarımıza da destekleri için çok teşekkür ediyorum. Kulübümüze yakışır bir futbolcu olacağım. Sahada iyi mücadele gösterip goller atmak istiyorum" dedi.