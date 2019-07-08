08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Vedat Muriç, Fenerbahçe kampına katıldı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç, sarı lacivertli ekibin yeni sezon kampına katıldı. Muriç kampa katılmadan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Öncelikle Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en büyük camiasına katıldığım için mutluyum, gururluyum. Çocukluğumdan beri izlediğim, hayalini kurduğum, maçlarını izlediğim çubukluya kavuştuğum için gururluyum" ifadelerini kullandı.
08.07.2019
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