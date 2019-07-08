08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Garry Rodrigues'ten ters köşe! Fenerbahçe derken Galatasaray...
Fenerbahçe'nin transferini bitirmeye hazırlandığı Garry Rodrigues'in hala Galatasaray'a gitmek istediği öğrenilirken menajerine yaptığı açıklamalar Fenerbahçelileri kızdıracak cinsten... İşte Yeşil Burun Adalı oyuncunun imzaya kaldı denilen transferde Fenerbahçe'yi şoke eden Galatasaray açıklaması...
Giriş Tarihi: 08.07.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 08.07.2019 14:37
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