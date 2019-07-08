08 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Garry Rodrigues'ten ters köşe! Fenerbahçe derken Galatasaray...

Fenerbahçe'nin transferini bitirmeye hazırlandığı Garry Rodrigues'in hala Galatasaray'a gitmek istediği öğrenilirken menajerine yaptığı açıklamalar Fenerbahçelileri kızdıracak cinsten... İşte Yeşil Burun Adalı oyuncunun imzaya kaldı denilen transferde Fenerbahçe'yi şoke eden Galatasaray açıklaması...

Giriş Tarihi: 08.07.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 08.07.2019 14:37
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Garry Rodrigues'ten ters köşe! Fenerbahçe derken Galatasaray...

Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği, hatta transferi için son noktayı koymaya hazır olduğu Garry Rodrigues transferinde son dakika açıklaması...

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Garry Rodrigues'ten ters köşe! Fenerbahçe derken Galatasaray...

Garry Rodrigues, Galatasaray'da oynadığı futbolla Avrupa devlerinin ilgisini çekmesine ve adı ciddi bir şekilde Newcatle, Roma, Everton gibi takımlarla anılmasına rağmen 9 milyon dolar karşılığında Al-İttihad'ın yolunu tutmuştu.

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Garry Rodrigues'ten ters köşe! Fenerbahçe derken Galatasaray...

Suudi Arabistan ekibinde aradığını bulamayan ve ayrılmak istediğini belirten başarılı hücum oyuncusu Fenerbahçe'ye imza atmak üzereyken menajeriyle bir kez daha bir araya geldi.

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Garry Rodrigues'ten ters köşe! Fenerbahçe derken Galatasaray...

Akşam'da yer alan habere göre; Sarı lacivertli takıma gitmekten çekindiği belirten oyuncunun, menajeriyle defalarca konuştuğu ve bazı kaygılarını bire bir anlattığı bildirildi.

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Garry Rodrigues'ten ters köşe! Fenerbahçe derken Galatasaray...

28 yaşındaki oyuncu, menajeri William D'Avila'ya, şu sözleri iletti:

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