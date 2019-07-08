08 Temmuz 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe bir transferde daha imzaya çok yakın!

Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor. Sarı-lacivertliler gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürürken Max Kruse ve Vedat Muriç transferleriyle gündemi sallayan Sarı-Lacivertliler, bir isimle daha el sıkıştı. Sarı Kanarya'nın o transferi bugün Fenerbahçe kulüp binasında görüntülendi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.07.2019 16:55 Güncelleme Tarihi: 08.07.2019 16:55
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Fenerbahçe bir transferde daha imzaya çok yakın!

Fenerbahçe'de tran sfer harekatı tam gaz sürüyor.

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Fenerbahçe bir transferde daha imzaya çok yakın!

Sarı-lacivertliler'de transfere Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda Sportif Direktör Damien Comolli yön verirken taraftarın yüzü transferde şu ana kadar gülüyor.

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Fenerbahçe bir transferde daha imzaya çok yakın!

Özellikle Max Kruse ve Vedat Muriç transferleriyle ses getiren Sarı-Lacivertliler, Murat Sağlam, Allahyar ve Emre Belözoğlu transferlerini de duyurarak taraftarlarını mutlu etmişti.

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Fenerbahçe bir transferde daha imzaya çok yakın!

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de son dakika bir transfer gelişmesi yaşanıyor

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Fenerbahçe bir transferde daha imzaya çok yakın!

Ankaragücü'nün devleri peşine takan 21 yaşındaki genç eldiveni Altay Bayındır'da mutlu sona ulaşan taraf Fenerbahçe oldu.

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