Fenerbahçe bir transferde daha imzaya çok yakın!

Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor. Sarı-lacivertliler gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürürken Max Kruse ve Vedat Muriç transferleriyle gündemi sallayan Sarı-Lacivertliler, bir isimle daha el sıkıştı. Sarı Kanarya'nın o transferi bugün Fenerbahçe kulüp binasında görüntülendi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.07.2019 16:55 Güncelleme Tarihi: 08.07.2019 16:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





