Garry Rodrigues'in geliş tarihi belli oldu!

Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. A Spor Muhabiri Göktuğhan Argın, Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampından son dakika transfer ve kampa dair detayları ve gelişmeleri aktardı.

Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. A Spor Muhabiri Göktuğhan Argın, Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampından son dakika transfer ve kampa dair detayları ve gelişmeleri aktardı. Garry Rodrigues'in 1+1 yıllık kiralık olarak Fenerbahçe ile anlaştığını belirten Argın, "Fenerbahçe Garry Rodrigues ve kulübü ile de 1+1 yıllık kiralık olarak anlaştı. Rodrigues'in gün vermeyelim ama bu hafta içerisinde Topuk Yaylasın'a bekliyoruz." İfadelerini kullandı.