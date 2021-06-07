Transferde bu da oldu! "Kerem Aktürkoğlu'nu Emre Belözoğlu reddetti"

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz TFF 3. Lig ekibi 24Erzincanspor'dan Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmiş ve 22 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılılardaki performansıyla A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunda yer almayı başarmıştı. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, o dönem Fenerbahçe'nin de genç kanatla ilgilendiğini fakat Emre Belözoğlu'nun imza parası vermeyi reddettiği için bu transferin gerçekleşmediğini ifade etti. İşte o sözler...

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