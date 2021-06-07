07 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Bu sözlerle eleştirdi! "Fenerbahçe teknik direktör seçiminde geç kalıyor"
A Spor yorumcularından Murat Özbostan, canlı yayında Fenerbahçe'deki teknik direktör gündemini değerlendirdi. Sarı lacivertlilerin yeni hocasının kim olacağı hakkında konuşan Özbostan, "Benitez ile 10 gün önce temas kurulduğu söyleniyor. Her ne kadar gündemde olmadığına dair haberler olsa da bu isim gündeme gelmiş. 5 milyon Euro gibi bir yıllık ücret istenmiş. Yardımcılar ve kadro hakkında konuşulmuş. Kadroda gidecek ve kalacaklar belli değil. Fenerbahçe teknik direktör seçiminde geç kaldı. Yabancı bir teknik adam getirerek risk alıyorsanız, Emre Belözoğlu ile yola devam edilmeyeceğini açıkladıktan sonra hocayı netleştirmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
07.06.2021
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