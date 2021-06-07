Son dakika spor haberi: Vedat Muriqi Fenerbahçe'yi istiyor! Lazio transfere izin vermiyor

A Spor muhabirlerinden Ahmet Selim Kul, Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeleri aktardı. Bir süredir gündemde olan Vedat Muriqi tranferi hakkında da konuşan Kul, "Vedat Muriqi ve eşi Fenerbahçe'ye dönmek istiyor. Ancak Lazio ciddi bir bonservis bedeli bekliyor. İtalyan ekibi kiralık olarak gönderse bile satın alma zorunluluğu koyabilir. Şu aşamada transfere onay vermiyorlar" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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