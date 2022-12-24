TRABZONSPOR - FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu değerlendirdi! Crespo'nun gördüğü kırmızı kart doğru mu?
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı bordo-mavili ekip 2-0'lık skorla kazanmayı başardı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, sarı-lacivertlilerin 10 kişi kaldığı pzosiyonu değerlendirdi. Toroğlu, "Şu sarı kartı nasıl alırsın? Sen Fenerbahçe'de oynuyorsun. Şampiyonluğa giden takımda oynuyorsun. Biz bazı oyuncuların kırmızı kart göreceğini devre arasında görüyoruz. Sen görmüyor musun Jesus? Adam sana kırmızı alarm veriyor. Atılacağı belli." dedi. | Trabzonspor - Fenerbahçe haberleri (TS - FB spor haberi)
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