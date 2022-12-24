TRABZONSPOR - FENERBAHÇE CANLI İZLE | Trabzonspor - Fenerbahçe Süper Lig maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE CANLI İZLE | Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Dev derbi 24 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da Medical Park Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Fenerbahçe maçını CANLI izle...
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