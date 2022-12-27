FENERBAHÇE - HATAYSPOR CANLI İZLE | Fenerbahçe - Hatayspor Süper Lig maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
FENERBAHÇE - HATAYSPOR CANLI İZLE | Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, evinde Hatayspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele 27 Aralık Salı günü saat 20:00'da Ülker Stadyumu'da oynanacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Hatayspor maçını CANLI izle...
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